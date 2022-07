Prefeitura destaca marcas inéditas nos Jogos Regionais

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 10 de agosto de 2011

Prefeito se reunirá com os atletas na próxima sexta-feira, 5, para confraternização e comemoração pelo sucesso obtido, em especial a medalha de ouro no futebol, título inédito na história do município.

Carapicuíba encerrou a participação nos 55º Jogos Regionais do Estado de São Paulo alcançando o 11º lugar na classificação geral com 77,5 pontos, alcançando sua primeira medalha de ouro, duas de prata e duas de bronze. A delegação enviada a Santo André, sede das competições, foi formada por 185 atletas.

O município participou da segunda divisão dos jogos, disputando as competições com mais 19 cidades. O resultado de 2011 permitiu elevar o futebol de campo e o volei masculino para a primeira divisão e subir uma posição na pontuação geral em relação ao ano passado, e três posições desde o início da gestão do prefeito Sergio Ribeiro.

Reconhecendo o trabalho da Secretaria de Esporte e Lazer e o esforço dos atletas de Carapicuíba, o prefeito vai recepcionar a delegação que representou a Cidade nos Jogos Regionais, juntamente com a comissão técnica nesta sexta, 5, em seu Gabinete, a partir das 17h. A imprensa da região é convidada a participar.

Confira os destaques deste ano:

Futebol Masculino – 1º lugar

Volei Masculino – 2º lugar

Capoeira Feminino – 2º lugar para Agna Delmira de Almeida Andrade

Atletismo (salto em altura) – 3º lugar para Mateus Oliveira Lopes

Handebol Feminino – 3º lugar

Volei Feminino – 4º lugar

Karatê – 6º lugar