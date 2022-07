Prefeitura apoia encontro de pequenas e médias empresas em Carapicuíba

Data de Publicação: 10 de agosto de 2011

A Palestra “Vender Mais e Melhor” promovida pelo SEBRAE-SP, ocorreu no dia 28 de julho, no Teatro FUCA, com o apoio da Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho. O evento contou com a participação de 400 pequenos e médios empresários do município.

O Encontro visou a integração dos diversos ramos de atividade, como imobiliário, contabilidade, produção de roupas, tapeçaria, academia, comunicação visual, farmacêutico, dentre outros, que compartilharam suas experiências durante a palestra.

Ao final, empresários, Prefeitura e Sebrae confraternizaram-se no coquetel “Café de Negócios”.

