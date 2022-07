Prefeitura promove cultura e lazer na Aldeia de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 10 de agosto de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Cultura e Turismo, cumpre o calendário cultural e promove eventos para estimular a visitação da população ao Centro Histórico da Aldeia.

A partir do dia 6 de agosto tem início a nova programação cultural “Música na Aldeia”, continuando a série de eventos realizados em 2009 e 2010, mas com a mistura de vários estilos, como samba, sertanejo, rock, MPB, forró, entre outros, no mesmo dia. O evento acontecerá nos primeiros sábados de cada mês, das 16h às 21h, no largo da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba.

Os presentes vão contar, ainda, com feira de artesanato e barracas com alimentação. A entrada é franca.

“Estamos proporcionando acesso à cultura e ao lazer em Carapicuíba, de modo que as pessoas possam conhecer melhor as riquezas culturais do nosso município”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.

Para chegar até o local, confira a relação dos ônibus que passam pela Aldeia de Carapicuíba:

Municipal

01 – Vila Helena – Estação Centro

01BL1 – Aldeia de Carapicuíba – Estação Centro

08 – Estação Km 21 – Vila Helena

08B – 40 casas – Km 21

14 – Jd.Ana Estela – Estação Carapicuíba

Intermunicipal

307 – Terminal Carapicuíba – Granja Viana

448 – Parque Jandaia – Tamboré

392 – Ana Estela – Trevo Alphaville

455 TRO – Barueri – Carapicuíba

456TRO – Barueri – Osasco

260TRO – Cotia – Barueri

329 – Pinheiros – Vila Menck