Qualidade no atendimento à saúde é meta da Prefeitura

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 10 de agosto de 2011

Cursos de formação, treinamentos e capacitações são adotadas pela Prefeitura para aumentar a qualidade nos procedimentos médicos.

Durante o mês agosto a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria da Saúde, vai capacitar médicos e enfermeiros da rede municipal para diagnosticar, tratar e manter a vigilância em sífilis. O treinamento acontece na FATEC.

A capacitação dos profissionais visa ampliar os cuidados com as gestantes e recém nascidos, e dar continuidade da consolidação do atendimento integral à mulher, através do “Projeto Linhas de Cuidados à Gestante e Puérperas”.

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível (DST), adquirida normalmente por meio de relação sexual, mas também pode ser transmitida da mãe para o filho. Essa doença, na gravidez, pode causar aborto, parto prematuro, má formação do feto. A Sífilis pode ser diagnosticada através de exame de sangue e o tratamento gratuito na rede SUS.