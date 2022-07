Prefeitura recebe atletas de Carapicuíba

Data de Publicação: 12 de agosto de 2011

Para comemorar o inédito resultado da delegação carapicuibana nos 55º Jogos Regionais do Estado de São Paulo, o jardim do Gabinete do prefeito Sergio Ribeiro foi especialmente preparado para recepcionar os atletas e comissão técnica da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Na sexta, 5 de agosto, o prefeito Sergio Ribeiro recepcionou os atletas da Secretaria de Esportes e Lazer que representaram Carapicuíba nos 55º Jogos Regionais do Estado de São Paulo, permitindo alcançar o 11º lugar na classificação geral da competição com 77,5 pontos, trazendo uma medalha de ouro, duas de prata e duas de bronze.

O município participou da segunda divisão dos jogos, disputando as competições com mais 19 cidades. O resultado de 2011 permitiu elevar o futebol de campo e o volei masculino para a primeira divisão e subir uma posição na pontuação geral em relação ao ano passado, e três posições desde o início da gestão do prefeito Sergio Ribeiro.

Comemorando o Segundo Tempo

Além de festejar o bom desempenho nos Jogos Regionais, o prefeito Sergio Ribeiro apresentou crianças e adolescentes que vão participar do Projeto Segundo Tempo em Carapicuíba, com recursos do Governo Federal.

O projeto vai beneficiar 4 mil crianças e adolescentes no contraturno escolar por meio de atividades esportivas, culturais e de reforço escolar, além de uniforme e alimentação.

“Estamos criando as condições favoráveis para o desenvolvimento esportivo de nossos atletas, contribuindo para que Carapicuíba se transforme num grande centro de formação esportiva”, ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.