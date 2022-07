Prefeitura faz Campanha de Prevenção às Doenças Renais para o Calçadão

Data de Publicação: 12 de agosto de 2011

Iniciativa entre a Secretaria da Saúde e Instituto VIDO incentiva campanha de orientação e a doação. Lei 3016, de 2010, institui a Semana de Prevenção às Doenças Renais.

Nesta sexta-feira, 5 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde e a VIDO (Viver Intensamente Doando Órgãos), Associação de Renais Crônicos e Transplantados da Região Oeste, iniciará a 2ª Semana de Prevenção às Doenças Renais. O evento acontecerá no Calçadão de Carapicuíba, das 10 às 20 horas.

Os profissionais da Secretaria Municipal da Saúde estarão presentes para orientar a população sobre a importância de realizar exames de glicemia e pressão arterial para prevenir doenças renais. Além disso, o evento conta com uma extensa programação: acupuntura; iridólogo e massagens terapêuticas; exposição de fotos e vídeos e apresentação de grupos de musicas.

Qualquer pessoa está sujeita a desenvolver doenças renais. A prevenção ainda é a melhor forma de evitar doenças. Porém, procure orientação médica, se houver alteração de pressão arterial, inchaço nos pés ou diabetes. O diagnostico precoce é fundamental para o controle da doença.

Para facilitar e agilizar o atendimento às pessoas com doenças renais crônicas residentes no município, o prefeito Sergio Ribeiro firmou parceria, em 2010, com o Complexo Hospitalar da Granja Viana, garantindo um local com qualidade de primeiro mundo para o tratamento.