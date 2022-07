Posto bancário para funcionários da Prefeitura

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 16 de agosto de 2011

Convênio assinado entre a Prefeitura e a CAIXA, em janeiro último, para administração da folha de pagamento, garantiu benefícios, como a isenção de taxas, abertura do posto bancário e novas casas lotéricas no município.

Desde o dia 25 de julho o Centro Administrativo da Prefeitura conta com o Posto de Atendimento Bancário (PAB) da CAIXA, beneficiando os funcionários, que não precisam mais ir até a agência do Calçadão para resolver assuntos bancários, financiamentos, empréstimos, abertura de contas, desbloqueio de cartões e senhas, pagamento de contas, entre outros.

Além do PAB, o Centro Administrativo continua com uma máquina de autoatendimento, além do correspondente bancário na Secretaria de Receita e Rendas, para recebimento de impostos.

A Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Carapicuíba assinaram em janeiro deste ano convênio para administração da folha de pagamento dos servidores municipais. Com vigência de 5 anos, o convênio prevê a partir de março, atendimento a servidores ativos e inativos, pensionistas e estagiários. Os servidores tiveram como benefícios isenção de tarifas da conta no primeiro ano, isenção da primeira anuidade do cartão de crédito e redução da taxa do cheque especial.