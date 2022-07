Melhor Idade recebe atenção da Prefeitura

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 16 de agosto de 2011

Nesta sexta-feira, 12, acontece o concurso “Miss e Mister Melhor Idade 2011. O evento é uma parceria da WM Eventos e da Prefeitura de Carapicuíba.

O Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2011 será realizado no dia 12 de agosto a partir das 19h no Instituto Casa da Gente, Av. São Paulo Apóstolo, 250, Cohab 2.

O evento, que está na terceira edição, é organizado em parceria entre a WM Eventos e a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e Fundo Social de Solidariedade, com o objetivo de despertar a auto-estima da população idosa, avaliando os critérios de beleza, postura, simpatia e elegância. Os vencedores participarão do concurso estadual, previsto para setembro no Memorial da América Latina.

Além de assistirem ao desfile em trajes de gala, os presentes assistirão ao show do Trio Los Angeles, com Márcio Mendes, que faz também a apresentação do evento. Na entrada, deverá ser entregue um quilo de alimento não perecível por pessoa.

Mais informações podem ser obtidas no Catic (Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba) no telefone 4183-4308.

Clique e veja o cartaz