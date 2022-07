Prefeitura alerta para Campanha de Vacinação Infantil

Data de Publicação: 17 de agosto de 2011

Com o tema “Siga o Zé Gotinha e proteja a saúde das crianças”, a Prefeitura de Carapicuíba realiza a segunda fase da campanha de combate à paralisia infantil no sábado, 13 de agosto, das 7 às 17 horas, em mais de 40 postos de vacinação distribuídos pela cidade.

A primeira fase aconteceu em 18 de junho, atendendo mais de 30 mil crianças menores de cinco anos de idade, as quais foram vacinadas contra poliomielite, rubéola e sarampo.

Mais conhecida como paralisia infantil, a poliomielite vitimou gravemente a população brasileira na década de 1950, provocando deficiências físicas e mortes. Erradicada no Brasil, o vírus ainda circula em outros países. Vacinar é a única forma de evitar um possível contágio.

“É nossa obrigação combater qualquer tipo de doença e criar condições para que todos tenham acesso à saúde e à educação em nossa cidade”, enfatiza o prefeito Sergio Ribeiro.

Veja abaixo a relação de postos de vacinação.Procure o mais próximo de sua residência. (relação em anexo).

Bolsa Família

Além da campanha de vacinação infantil no sábado, 13, a Prefeitura de Carapicuíba promove, ainda, o mutirão de acompanhamento dos beneficiários do Programa Bolsa Família nas Unidades Básicas de Saúde.

O pagamento mensal do beneficio do Programa Bolsa Família, ocorre mediante ao cumprimento das condições preestabelecidas no ato do cadastramento. Dentre elas, estão à obrigatoriedade da freqüência escolar e o comparecimento periódico na UBS, para verificação da situação nutricional, medido através do peso e da altura, das crianças até 7 anos de idade. O descumprimento dessas obrigações acarreta a perda do benefício.