Prefeitura investe na formação de jovens e adolescentes

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 17 de agosto de 2011

O prefeito Sergio Ribeiro participou da cerimônia de formatura dos alunos do Curso de Informática da Prefeitura de Carapicuíba, entregando mais de 100 certificados na quinta, 4 de agosto, no Casarão 2 do Parque do Planalto.

O curso é grátis e tem a duração de quatro meses, sendo coordenado por técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho, proporcionando acesso ao mundo digital por meio dos programas Word, Excel e Power Point, além de técnicas de digitação e de uso da Internet.

Depois de saudar os participantes, o Prefeito Sergio Ribeiro informou que o Parque do Planalto e a região da Vila Dirce serão beneficiados, nos próximos meses, com a construção da Praça da Juventude, projeto do Governo Federal que prevê a construção de pistas de caminhada, salto triplo, salto à distância e de skate, academia de ginástica 3º idade, salão de festas, vestiários, quadras cobertas, auditório para reuniões e salas de projeção de filmes.

“O acesso à educação e ao lazer são direitos que o poder público tem de garantir, permitindo o crescimento cultural das pessoas e o desenvolvimento da sociedade”, ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.