Prefeitura convoca população para participar do Fórum do Idoso

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 17 de agosto de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba realiza o IV Fórum Municipal do Idoso no dia 1º de setembro, das 9h às 13h, no Teatro Jorge Amado com o objetivo de discutir propostas e eleger os conselheiros para o CMIC (Conselho Municipal do Idoso de Carapicuíba).

Instituído pela Lei Municipal nº 2535 de 9 de dezembro de 2004, o CMIC é composto por representantes da sociedade civil acima de 60 anos, membros de ONGs, entidades sociais sem fins lucrativos e de comprovada atuação no campo da Promoção Social e da defesa dos Direitos da Pessoa Idosa que estejam em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social nº 8742 de 7 de dezembro de 1993. Representantes dos órgãos públicos municipais também podem participar.

Para o prefeito Sergio Ribeiro, “respeitar e valorizar a pessoa idosa é levar em consideração o trabalho daqueles que colaboraram para a formação de nossa sociedade”, enfatiza .

Os interessados à candidatura devem comparecer na Casa dos Conselhos de Carapicuíba, situada à Rua Maria Helena, nº 110, centro, no período de 29 de Julho a 30 de agosto, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 4185-3772 (Solange).