Prefeitura abre inscrições para Projeto Biblioteca Móvel

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 17 de agosto de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba abriu inscrições para capacitação de voluntários para o Projeto Biblioteca Móvel de Carapicuíba: Brincarte & leitura em toda parte. O trabalho prevê a instalação de Espaços e Rodas de Leitura em diversas instituições no município.

O projeto prevê a entrega de Certificado a cada voluntário que adotar uma Roda de Leitura com grupo de até 13 pessoas, durante um semestre, uma hora por semana, em local pré-cadastrado pela Prefeitura.

A ação está sendo implementada pela Prefeitura desde o início de 2010, e visa desenvolver atividades socioeducativas e culturais de incentivo à leitura para todas as idades, a partir da formação continuada realizada em parceria com o “Programa 1 Milhão de Rodas: Brasil Campeão” da Fundação Dixtal.

FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO

A Formação Continuada “Roda-Mundo-Roda-Gigante: integração de rede de mediadores de leitura brincantes” acontece em três modalidades complementares:

Módulo I – em dois sábados, período integral, na Fundação Dixtal (com alimentação garantida). Nos dias 02 e 16 de julho, voluntárias/os do Cursinho Municipal Vestibulares / Prestes Vestibulares participaram da capacitação realizada na Fundação Dixtal.

Módulo II – nas instituições pré-cadastradas pela Prefeitura, conforme a dinâmica administrativa do espaço e desenvolvimento da proposta pedagógica do projeto. “Um causo puxa o outro em dois dedos de prosa e seis encontros” foi o título dado pela Formação Continuada (Módulo II), oferecida ao voluntariado que já atua no Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba (CATIC), onde o 1º Espaço de Leitura foi nomeado pelos usuários de “Sabedoria e Amizade”.

Módulo III – acontecerá com palestras, encontros, seminários, oficinas, mostras culturais, para a troca de experiências e difusão cultural, em instituições parceiras.

Legenda foto: 2ª turma formada pela Fundação Dixtal para atuação no projeto.

Rivaneide Souza, voluntária e aluna do cursinho pré-vestibular municipal, participou da formação do Módulo I e afirmou que “a experiência de hoje foi pra mim, simplesmente singular. Me senti entrando num novo mundo, o mundo do conhecimento. Percebi o quanto ainda preciso me interar nessa cidade do saber”.

Voluntários/as interessados/as em atuar nas Rodas de leitura pelo projeto, enviar nome, endereço, telefones e e-mail para: [email protected], A/C Solange Antonia Ferreira (Diretora geral do Projeto Biblioteca Móvel de Carapicuíba: Brincarte & leitura em toda parte, pela Prefeitura de Carapicuíba).