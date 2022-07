Prefeitura investe na organização pelos direitos da Mulher

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 29 de agosto de 2011

No dia 20 de agosto acontece a I Conferência Municipal dos Direitos da Mulher, um passo importante na conscientização e organização das lutas pelos direitos das mulheres no município. O evento integra as iniciativas do prefeito Sergio Ribeiro na promoção dos diversos setores da sociedade.

Após a realização de seis plenárias preparatórias, acontece neste sábado, a 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher. O evento será no prédio da ECAP — Escola Carapicuíba de Administração Pública (Avenida Mirian, 153 – Centro) das 8 às 18 horas, e contará com a presença do prefeito Sergio Ribeiro.

Organizado pela Coordenadoria de Políticas para a Mulher, vinculada à Secretaria de Governo, o evento terá três mesas expositoras e contará com personalidades importantes na luta pelos direitos das mulheres estarão presentes, como a deputada federal Janete Pietá, que fará uma análise da realidade brasileira e os desafios para igualdade de gêneros, e Sônia Coelho, militante feminista, com a palestra sobre erradicação da pobreza com autonomia, trabalho e renda para as mulheres. Participarão também Marilandia Frazão, psicopedagoga, Camilla Schneck e Telma de Souza.

Pela Prefeitura de Carapicuíba, participarão as secretárias da Educação, Aparecida da Graça Carlos, da Saúde, Simone Augusta Monteaperto e de Assuntos Jurídicos, Deilde Carvalho Homem, além da coordenadora de Políticas para as Mulheres, Dinah Barros.

Ao final será realizada a escolha das delegadas para a participação na Conferência Regional, marcada para o dia 28 de agosto em Taboão da Serra.

Plenárias nos bairros

Durante os meses de junho, julho e agosto a Prefeitura de Carapicuíba, através da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, vinculada à Secretaria de Governo, realizou plenárias em seis bairros: Jardim Angélica, São Daniel, Vila Dirce, Jardim Marilu, Centro e Ariston, reunindo mais de 200 mulheres. As plenárias objetivaram iniciar as discussões e dar representatividade à 1ª Conferência.