Carapicuíba recebe Frei Betto

Data de Publicação: 29 de agosto de 2011

O escritor Frei Betto estará no auditório da Etec/Fatec, dia 22 de agosto, às 17h, a convite da Prefeitura de Carapicuíba, para compartilhar ideias e experiências na luta pelos direitos humanos.

O encontro vai proporcionar reflexões acerca da união entre a iniciativa pública, os anseios populares, a ação das entidades e a igualdade social.

Frei Betto é frade dominicano e já escreveu mais de 50 livros, inclusive com publicações no exterior. É assessor de movimentos sociais e possui formação em jornalismo, antropologia, filosofia e teologia.

Endereço: Rua Francisco Pignatari, 560 – Vila Gustavo Correia