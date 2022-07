Atletismo de Carapicuíba é campeão estadual

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 29 de agosto de 2011

A equipe de atletismo, que representou Carapicuíba nos Jogos Escolares da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, conquistou o primeiro lugar no torneio realizado em Botucatu, no período de 8 a 11 de agosto.



A atleta Julia Lavinia ficou em 3ª lugar na prova de arremesso de peso. Letícia Sumocoski alcançou o 2ª lugar no salto em distância e, ainda, o 2º lugar na corrida de 250 m. Já as velocistas Tiely Prado Tortorelli, Mayra Sales, Letícia Sumocoski e Laís de Souza chegaram em 1º lugar na prova de revezamento 4 x 75 m, todos estudantes da Escola Estadual Vitório Fornazaro, Vila Lurdes. Já o aluno da Escola Estadual Toufic Joulian, Pedro Miguel, obteve o 2ª lugar no salto em distância com 5,83 m. A soma de resultados levou Carapicuíba ao topo do pódio, garantindo o título de campeão estadual de atletismo da categoria mirim.



A equipe carapicuibana começou os treinamentos no ano passado e neste ano já conquistou os títulos da fase sub-regional no Sesi Osasco e da fase regional no Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães (Ibirapuera). O desempenho dos atletas nessas competições habilitou o grupo para disputar a fase estadual em Botucatu.



Ao retornar da viagem com título estadual, a equipe foi recepcionada pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer Eduardo Araújo e pelo prefeito Sergio Ribeiro, o qual apontou que “os resultados obtidos pelos atletas mirins de Carapicuíba nos animam, ainda mais, para buscar as condições favoráveis ao desenvolvimento esportivo e cultural da nossa gente”, enfatiza.