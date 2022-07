Carapicuíba realiza a terceira edição do “Miss e Mister Terceira Idade”

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 29 de agosto de 2011

Os vencedores, Maria do Carmo e Francisco, participarão da fase estadual, em novembro, no Memorial da América Latina.

Na última sexta-feira, 12, o casal Maria do Carmo dos Santos, França, 62 anos, e Francisco Simião da Cruz 83 anos, foram eleitos Miss e Mister Terceira Idade 2011 de Carapicuíba. Eles foram escolhidos entre mais de 50 candidatos e candidatas inscritos.

Além do casal vencedor, foram eleitos o casal Miss e Mister Elegância: Jésus Afonso da Cruz (61 anos) e Maria Salete da Silva Ribeiro da Cruz (62 anos), e Miss e Mister Simpatia: José Messias (78 anos) e Elvira Valéria Tobias (88 anos) .

O Instituto Casa da Gente foi tomado por centenas de torcedores, formados por familiares e amigos dos inscritos. A animação ficou por conta de Marcio Mendes do Trio Los Angeles, que apresentou o desfile das candidatas e candidatos. O Show de Márcio e Banda levantou a platéia das cadeiras.

O casal vencedor representará o município no concurso de Miss e Mister do Estado de São Paulo, que acontecerá em novembro, no Memorial da América Latina.

O Concurso Miss e Mister Terceira Idade é de responsabilidade da WM eventos, com apoio da Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Promoção Social e Fundo Social de Solidariedade. Os alimentos arrecadados foram enviados para o Fundo Social de Solidariedade.