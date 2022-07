Prefeitura implanta a Guarda Municipal de Carapicuíba

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 29 de agosto de 2011

“Guarda Municipal – Carapicuíba agora tem”. É a partir dessa referência, tendo em vista que a cidade era a única da região sem a sua corporação de GCM, que o prefeito Sergio Ribeiro apresenta oficialmente a Guarda Civil Municipal em cerimônia que acontece no próximo sábado (20), a partir das 10h, no Gabinete do Prefeito, localizado à Rua Joaquim das Neves, 205, centro.

O processo de instituição da Guarda Civil Municipal em Carapicuíba teve início em 2009, quando o prefeito Sergio Ribeiro sancionou a Lei Municipal nº 1107/2009, e assegurou a inscrição do município no Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – órgão ligado ao Ministério da Justiça). Também desse convênio com o Governo Federal o município não tinha participação até 2008, por razões de inadimplência e outras questões administrativas.

Já em 2010, a Prefeitura de Carapicuíba realizou o concurso público para preenchimento das vagas e, posteriormente, a contratação dos aprovados, oferecendo treinamento e estágio monitorado. Além disso, houve as licitações públicas para a aquisição de motos, carros e equipamentos de segurança.

“Foi um trabalho árduo, mas conseguimos instituir a Guarda em Carapicuíba, que era única cidade da região que não tinha uma. Isto é importante para nossa auto-estima. A nossa Guarda Municipal trabalhará em colaboração com as Polícias Militar e Civil, sempre defendendo a vida, os valores e a cultura do povo”, enfatizou o prefeito Sergio Ribeiro.