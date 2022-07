Prefeitura de Carapicuíba e Sebrae orientam empreendedores

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 29 de agosto de 2011

Parceria da Prefeitura de Carapicuíba e Sebrae beneficiam empreendedores através da unidade móvel que permanece na cidade por mais duas semanas.

Durante os meses de agosto e setembro os empreendedores de Carapicuiba receberão a visita do Sebrae Móvel e dos agentes do Banco do Povo da Prefeitura de Carapicuíba.

O Sebrae Móvel é um escritório sobre rodas, equipado com computadores e internet, que leva orientação gratuita aos interessados em abrir, formalizar ou melhorar a administração de uma micro e pequena empresa.

Os empresários poderão participar do Negócio a Negócio que é uma ferramenta que permite identificar a situação de gestão e controles da empresa para possibilitar a orientação sobre as ferramentas de gestão adequadas ao negócio.

A equipe do Sebrae-SP e o Banco do Povo de Carapicuíba vão esclarecer as dúvidas dos interessados em conhecer melhor o regime do Empreendedor Individual (EI), que facilita a formalização de centenas de atividades.

Confira as datas e locais em que ficará estacionada a unidade móvel:

Dias 15 a 19 de Agosto – Vila Dirce:

Av. Inocêncio Seráfico, na altura do Pronto Socorro da Vila Dirce

Dias 22 a 26 de Agosto:

COHAB V: Av. Presidente Tancredo Neves (próximo a escola Argeu Silveira Bueno)

Ariston: Praça na Av. Dante Carraro

Dias 29 de Agosto a 02 de Setembro:

Vila Menk: Praça no Largo da Vila Menk

Jardim Capriott: Praça na Estrada do Jacarandá, cruzamento com a Estrada Pequiá

Em julho último a unidade móvel ficou no Calçadão de Carapicuíba e na Av. Inocêncio Seráfico, em frente ao Tancredão (foto). Crédito: João Souto