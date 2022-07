Ministro da Saúde anuncia mais recursos para a saúde Carapicuíba

Data de Publicação: 29 de agosto de 2011

Parque Jandiaia, Jardim Tonato e Aldeia vão ganhar novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). As obras estão previstas para começar este ano.

No próximo sábado, 20, às 14 horas, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, estará em Carapicuíba para um encontro com o prefeito Sergio Ribeiro e a população para anunciar o envio de recursos para novas obras na área da saúde, que beneficiarão diversos bairros.

Alexandre Padilha anunciará a construção de três novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no Parque Jandaia, Jardim Tonato e Aldeia, que devem começar este ano. As unidades representam aumento de 40% na atenção básica à saúde dos munícipes.

ATENÇÃO À SAÚDE DO MUNICÍPIO

Com o menor orçamento per capita do Estado de São Paulo e uma população em torno de 380 mil habitantes, a Prefeitura de Carapicuíba destinou, em 2010, 28% do orçamento municipal à Saúde, sendo que a lei prevê a utilização de 15%.

O concurso público promoveu a contratação até o momento, em caráter efetivo de mais de 50 médicos, além de profissionais da área da saúde. Carapicuíba conta com 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e três Pronto Atendimentos em Saúde (PAS), sendo dois adultos e um infantil, três unidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), um Centro de Especialidades Médicas, dentre outros equipamentos.

Em abril, o ministro esteve no município para vistoriar as obras do Pronto Socorro – UPA no Parque Santa Tereza, em fase adiantada na Av. Itajubá s/nº, com recursos do Ministério da Saúde e da Prefeitura de Carapicuíba. A UPA atenderá os pacientes do SAMU e os moradores dos bairros próximos, que enfrentam dificuldades quando precisam de atendimento emergencial. A inauguração está prevista para dezembro deste ano.