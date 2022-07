Prefeitura realiza Plenária Geral do Orçamento Participativo

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 30 de agosto de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba realiza no próximo sábado (27) a Plenária Geral do Orçamento Participativo. Na plenária, que acontece na Câmara Municipal, a partir das 15 horas, será empossado o Fórum de Delegados, eleito durante as plenárias que aconteceram nas oito regiões de cidade, e criado o Conselho Municipal do Orçamento Participativo.

Lançado em setembro de 2009 pelo prefeito Sergio Ribeiro em Carapicuíba, o Orçamento Participativo é um importante instrumento que a Administração oferece ao cidadão, dando a ele a oportunidade de decidir a forma como parte dos recursos da cidade será utilizada. Com ele será possível à própria população indicar, sem intermediários, obras e investimentos em saúde, educação, saneamento, infra-estrutura, entre outros serviços públicos.

O Orçamento Participativo teve sua primeira experiência no Brasil com a implantação na cidade de Porto Alegre, em 1989, durante a gestão de Olívio Dutra (PT). Hoje, várias cidades já aderiram a essa forma de democratizar e dar maior transparência ao orçamento público, com bastante sucesso. Em Osasco, por exemplo, base da Guarda Municipal e canalização de córrego são demandas que foram executadas por indicação da população no Orçamento Participativo. Na cidade de São Paulo, um hospital público foi construído, através do OP, e três escolas foram construídas, em Vitória, Espírito Santo, por indicação de moradores.

O prefeito Sergio Ribeiro afirmou que um dos maiores desafio da gestão pública é fazer com que os cidadãos acompanhem as ações da Administração e pague em dia o IPTU. “Estamos lutando para aumentar o orçamento e pagar todas as dívidas antigas da Administração. O pagamento em dia do IPTU é muito importante, pois com mais arrecadação podemos fazer mais praças, parques e atender outras demandas do OP”, frisou.