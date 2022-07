Conferência das Mulheres propõe diretrizes para inclusão

Data de Publicação: 30 de agosto de 2011

No último sábado, 20 de agosto, aconteceu a I Conferência Municipal dos Direitos da Mulher em Carapicuíba. O objetivo da conferência, que contou com a participação de mais de 50 mulheres da cidade, foi discutir a condição da mulher na sociedade atual e definir propostas para a área, as quais serão encaminhadas à Conferência Regional, no dia 28, em Taboão da Serra.

Dentre as propostas aprovadas, estão, por exemplo, a criação do selo “Empresa Amiga da Mulher”, para incentivar a contratação de mulheres nas empresas, educação infantil integral, atendimento em creches a partir dos 4 anos. Para aumentar a inserção da mulher nos espaços de poder, uma proposta apresentada foi a distribuição de recursos do fundo partidário apenas aos partidos que cumprirem a lei no que diz respeito a quota de gênero.

O evento, organizado pela Coordenadoria de Políticas para a Mulher, teve três mesas expositoras, e personalidades importantes na luta pelos direitos das mulheres estiveram presentes, como a deputada federal Janete Pietá, que fez uma análise da realidade brasileira e os desafios para igualdade de gêneros, e Sônia Coelho, militante feminista, com a palestra sobre erradicação da pobreza com autonomia, trabalho e renda para as mulheres. Participaram também Marilandia Frazão, psicopedagoga, Camilla Schneck.

Plenárias nos bairros

Durante os meses de junho, julho e agosto a Prefeitura de Carapicuíba, através da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, vinculada à Secretaria de Governo, realizou plenárias em seis bairros: Jardim Angélica, São Daniel, Vila Dirce, Jardim Marilu, Centro e Ariston, reunindo mais de 200 mulheres. As plenárias objetivaram iniciar as discussões e dar representatividade à 1ª Conferência.