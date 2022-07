Em Carapicuíba, Ministro da Saúde anuncia recursos para a Saúde Pública da cidade e para os municípios da região

Data de Publicação: 31 de agosto de 2011

No sábado, 20, o ministro da Saúde Alexandre Padilha esteve em Carapicuíba para participar de encontro com o prefeito Sergio Ribeiro e a população, no intuito de anunciar o envio de recursos para novas UBS (Unidades Básicas de Saúde), que vão beneficiar as regiões do Parque Jandaia, Jardim Tonato e Aldeia.

O encontro foi prestigiado pelos prefeitos de Cotia, Jandira, Ibiúna, Taboão da Serra, representantes de Santana de Parnaíba e Osasco, os deputados estaduais Isac Reis e Marcos Martins, os deputados federais Bruna Furlan e João Paulo Cunha, além de vereadores e lideranças políticas dos municípios vizinhos.

A proximidade de relacionamento da administração municipal com o Governo Federal foi determinante para a escolha de Carapicuíba como palco do anúncio da liberação de recursos para os municípios da região. Em seu discurso, Padilha informou que já havia notado a necessidade de investimentos na Região Metropolitana de São Paulo, em outras oportunidades que viera à Carapicuíba, antes de ser nomeado ministro.

Atenção à saúde da região

Em sua breve passagem pela cidade, o ministro Padilha anunciou a criação de 32 Unidades Básicas de Saúde para a região. Em Carapicuíba, a instalação de mais três UBSs representa aumento de 40% na atenção básica à saúde dos munícipes. As obras devem começar este ano.

Entusiasta do evento, o prefeito Sergio Ribeiro reivindicou a instalação de um centro de exames de ressonância magnética na região e entregou, ainda, o projeto de instalação da UBS Central de Carapicuíba ao ministro Padilha.