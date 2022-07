Fundo Social de Carapicuíba realiza II Casamento Comunitário

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 31 de agosto de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realiza a segunda edição do casamento comunitário no sábado, 27, no Centro de Eventos Expooeste, a partir das 13h.

O objetivo do II Casamento Comunitário é fortalecer os vínculos familiares e proporcionar a realização do sonho dos casais que carecem de condições financeiras para arcar com os custos do casamento civil. O evento tem o apoio de voluntários, empresários e comerciantes.

Este ano houve mais de 300 casais inscritos e 200 habilitados para participar da cerimônia. Na ocasião, além do Juiz de Paz que irá presidir o casamento civil, um pastor vai celebrar a cerimônia religiosa, contando com tapete vermelho, buquê e recepção para os convidados.

Para o prefeito Sergio Ribeiro, “a nossa gestão deu início a ações participativas como o casamento comunitário, que permite aos casais legalizar o relacionamento e usufruir dos direitos da união estável”, ressalta.