Prefeitura empossa membros da CIPA nessa quinta-feira

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 1 de setembro de 2011

Funcionários que compõem a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) da Prefeitura de Carapicuíba tomaram posse nesta quinta-feira (25). A posse aconteceu em cerimônia no Centro Administrativo, e contou com a participação do Secretário de Administração e outras autoridades.

A CIPA será composta por 24 membros entre titulares e suplentes, sendo metade eleita pelos funcionários e a outra metade indicada pelo chefe do Executivo. Foram eleitos pelos servidores membros titulares Tânia Maria Bravo, Alexandre Severino da Silva, Rosa Martins da Silva, Maurício Tibúrcio Costa, Roberto Cavalcanti Lobo e Carmelita de Lourdes Souza dos Reis. Estarão na suplência os servidores Cecília Rodrigues Fonseca, Terezinha Ferreira Lima Dantas, Neusa Vieira da Silva, Edison Vanderlei de Moraes, Otacílio Serafim da Silva, e Roberto Carlos Vichelo Lopes.

Para representar a Administração, o prefeito Sergio Ribeiro indicou os funcionários José Cláudio da Silva, Silvio José de Souza Filho, José Carlos Brito, Solange Antonia Ferreira, Edson da silva, e Pedro Aurélio Fernandes. Serão suplentes Maria de Lourdes Costas, Vanessa Fernandes, Fernando Bastos Ribeiro, Tarcísio Lucena Martins, Olympia Graça de Navasques e Renata Bispo de Oliveira.

A CIPA é um importante instrumento dos trabalhadores para tratar da prevenção de acidentes do trabalho, das condições do ambiente do trabalho e de todos os aspectos que afetam sua saúde e segurança. De acordo com a lei, seu objetivo é fiscalizar e auxiliar a implementação das diretrizes e normas de segurança no trabalho.

O prefeito Sergio Ribeiro enfatizou a importância da CIPA para os funcionários. “A organização da CIPA era um direito dos trabalhadores que não vinha sendo cumprido nos últimos anos. Logo no início do governo, mandei à Câmara a lei regulamentando esse direito, e agora estamos realizando a eleição desse importante instrumento para prevenir acidentes no ambiente de trabalho”, comemorou.