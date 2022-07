Prefeitura implanta Guarda Municipal em Carapicuíba

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 1 de setembro de 2011

Em cerimônia realizada no sábado (20), o prefeito Sergio Ribeiro apresentou oficialmente a Guarda Civil Municipal à população de Carapicuíba, a última cidade da região a implantar o serviço, oferecendo mais segurança aos munícipes.

A cerimônia de apresentação oficial foi ambientada no jardim do Gabinete do Prefeito Sergio Ribeiro, o qual abrigou representantes das guardas civis de Cotia, Jandira, Itapevi e Osasco, além da presença de autoridades locais, amigos e familiares dos membros da corporação carapicuibana.

O processo de instituição da Guarda Civil Municipal em Carapicuíba teve início em 2009, quando o prefeito Sergio Ribeiro sancionou a Lei Municipal nº 1107/2009, e assegurou a inscrição do município no Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – órgão ligado ao Ministério da Justiça). Também desse convênio com o Governo Federal o município não tinha participação até 2008, por razões de inadimplência e outras questões administrativas.

Já em 2010, a Prefeitura de Carapicuíba realizou o concurso público para preenchimento das vagas, após treinamento e estágio monitorado. Além disso, houve as licitações públicas para a aquisição de motos, carros e equipamentos de segurança.

“Foi um trabalho árduo, mas conseguimos instituir a Guarda em Carapicuíba, que era a única cidade da região que não tinha a sua. A nossa Guarda Municipal trabalhará em colaboração com as Polícias Militar e Civil, sempre defendendo a vida, os valores e a cultura do povo”, enfatizou o prefeito Sergio Ribeiro.