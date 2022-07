Casamento Comunitário realiza o sonho de 200 casais de Carapicuíba

Data de Publicação: 1 de setembro de 2011

Prefeito Sergio Ribeiro participou da segunda edição do evento. Ele frisou a importância da família como local da prática do respeito, diálogo e busca da felicidade recíproca.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Fundo Social de Solidariedade, realizou a segunda edição do Casamento Comunitário no sábado, 27, no Centro de Eventos ExpoOeste.

O objetivo do Casamento Comunitário é fortalecer os vínculos familiares e proporcionar a realização do sonho dos casais que carecem de condições financeiras para arcar com os custos de um casamento. O evento tem o apoio de voluntários, empresários e comerciantes da cidade.

O Fundo Social ofereceu cerimônia aos 200 casais que, sob o tapete vermelho e ao som da marcha nupcial, realizaram o sonho do matrimônio. Os noivos receberam buquê, além do bolo e refrigerante para a recepção dos convidados.

O cerimonial, presidido pelo Bispo Francisco Neres e Pastor Sergio Pacheco, emocionou a todos os que estavam presentes, destaque para o Prefeito Sergio Ribeiro e a 1ª Dama Marizilda, padrinhos dos casais. O matrimônio foi oficializado pelos Juizes do Cartório de Carapicuíba, Dr. Alfredo e Drª. Márcia.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Áurea Rodrigues Silva, ressaltou a importância desta realização nos valores familiares e agradeceu as doações.

Foram sorteados jogos de quarto, sala e cozinha, além de dezenas de vales-gás, doados por empresas parceiras que também acreditam na importância dos vínculos familiares.