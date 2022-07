Prefeitura de Carapicuíba promove acessibilidade a pessoas com deficiência

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 6 de setembro de 2011

Prefeito Sergio Ribeiro investe em reformas urbanas que proporcionam mobilidade e facilitam acesso à pessoa com deficiência.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte está instalando trinta rampas de acesso em calçadas e locais de acesso público, garantindo acessibilidade e mobilidade urbana a cadeirantes e pessoas com deficiência.

As reformas começaram na região central. O trecho compreendido entre o Extra Hipermercados e a Av. Brasil recebeu dez rampas de acesso, bem como o trecho próximo ao Habibs na Av. Deputado Emilio Carlos que também ganhou dez rampas.

Recebem rampas ainda, a Av. Mario Covas no entorno do Posto Policial e o Supermercado Dia. Também foram contempladas as Avenidas Alice e Corifeu de Azevedo Marques, totalizando 30 rampas.

A ideia do prefeito Sergio Ribeiro é instalar as rampas por toda a cidade para diminuir a dificuldade de deslocamento das pessoas com deficiência, agravada pela geografia acidentada de Carapicuíba, que apresenta imperfeições de solo com aclives e declives.