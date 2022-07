Prefeitura realiza Plenária Geral do Orçamento Participativo

Data de Publicação: 9 de setembro de 2011

Prefeito Sergio Ribeiro afirma que o OP é a melhor forma de garantir a participação da população nas decisões sobre o orçamento anual.

Cerca de 120 representantes tomaram posse no Fórum de Delegados, realizado durante a Plenária Geral do Orçamento Participativo, ligado à Secretaria de Governo, que aconteceu no último sábado, 27, na Câmara Municipal. A plenária contou com a participação de vereadores, secretários municipais e autoridades de outros municípios.

A atividade foi aberta por Edson Bezerra, secretário de Participação Cidadã de Embu das Artes, que fez uma exposição a respeito da história de implantação do Orçamento Participativo naquele município.

O Conselho do OP, que será criado durante o Seminário de Planejamento e Formação, terá composição paritária, com oito membros eleitos pelos delegados e oito indicados pelo Governo. Ele terá o papel de fazer a divulgação das atividades do OP e acompanhar o andamento das demandas.

O OP foi lançado em Carapicuíba em setembro de 2009 pelo prefeito Sergio Ribeiro. É um importante instrumento que a Prefeitura oferece ao cidadão, dando a ele a oportunidade de opinar sobre a forma que os recursos serão utilizados.

O prefeito Sergio Ribeiro afirmou que um dos maiores desafios da gestão pública é fazer com que os cidadãos acompanhem as ações da Administração. “Estamos lutando para aumentar a arrecadação e tirar o município da condição de último orçamento per capita do estado. O pagamento em dia do IPTU é muito importante, pois com mais recursos podemos fazer muito mais, e atender outras demandas do OP”, frisou.