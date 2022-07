Prefeitura oferece cursos gratuitos à população

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 9 de setembro de 2011

Desde o início da atual gestão o Prefeito Sergio Ribeiro tem investido na promoção de cursos, oficinas e atividades culturais, proporcionando arte e lazer aos jovens da cidade.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abriu vagas para diversos cursos nas áreas de música, teatro, canto e coral, artes e capoeira.

O contato com as artes serve como instrumento de expressão e construção da identidade, além de ser divertido e de proporcionar o desenvolvimento de aptidões e habilidades.

O curso de Canto e Coral, ministrado pela professora Maria Silvia, acontece a cada seis meses. Ele será oferecido apenas à população carapicuibana devido à demanda de inscritos, porém, futuramente pode ser oferecido à população em geral.

É necessário ter, no mínimo, 16 anos para fazer a matrícula, idade exigida também, para ingressar nos outros cursos que estão com inscrições abertas: Teatro, Música, Artes Plásticas, Capoeira, entre outros. As inscrições vão até o dia 10 de setembro.

Para quem já quer ir se programando, com exceção do curso de Música que será exclusivamente na Escola de Música Tim Maia, os demais cursos estão agendados para o Teatro Jorge Amado e Praça da Aldeia (Teatro), e na Biblioteca do Ariston e no Teatro FUCA (Teatro, Artes Plásticas e Capoeira).

Matrícula ou mais informações

Curso de Música:

Escola Tim Maia

Avenida Santo Estevão, 108 – COHAB V

Telefone: 4167-7706

Curso de Canto e Coral:

Teatro Jorge Amado, Avenida Mirian, 86, Centro

Telefone: 4184-1332

Demais cursos:

Telefone: 4186-7706 (Escola Tim Maia) / 4186-0687 (Secretaria da Cultura)