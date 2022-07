Prefeitura inaugura obra de ligação entre o Jardim Popular e Jardim Angélica

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 13 de setembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Obras, entrega no sábado, 10 de setembro, a canalização da rede de esgoto e a pavimentação do trecho que liga a Estrada do Jacarandá à Estrada Egilio Vitorello, zona sul de Carapicuíba.

A partir das 14h, o prefeito Sergio Ribeiro comandará a entrega com festa de inauguração para os moradores, com direito a show de música ao vivo e para as crianças, brincadeiras, pipoca e algodão doce.

A obra no trecho vai permitir a ligação entre os bairros do Jardim Popular e Jardim Angélica. Com isso, a região deve atrair novos investimentos e, em breve, contará com mais uma linha de ônibus, proporcionando nova dinâmica à região.

Segundo o prefeito Sergio Ribeiro, “Carapicuíba entrou numa etapa de desenvolvimento socioeconomico e, para isso, estamos criando as condições favoráveis para que todos sejam beneficiados”, enfatiza.