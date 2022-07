Prefeitura de Carapicuíba realiza 4º Fórum do Idoso

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 13 de setembro de 2011

Durante o evento, o prefeito Sergio Ribeiro ressaltou a importância histórica de Carapicuíba, que foi pioneira na industrialização da região.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e do Conselho Municipal do Idoso de Carapicuíba (CMIC) realizou o 4º Fórum Municipal do Idoso na quinta, 1º de setembro, no Teatro Jorge Amado (Av. Mirian 86, Centro), onde foram discutidas propostas referentes aos Direitos da Pessoa Idosa e eleitos os novos conselheiros para o CMIC.

O evento contou com a participação do prefeito Sergio Ribeiro, de representantes da sociedade civil, servidores públicos e membros de entidades sociais e ONGs. A grande adesão dos setores envolvidos foi decisiva para o sucesso do Fórum e formação da nova direção do CMIC para o biênio 2011-2013.



Os participantes refletiram acerca do trabalho a ser desenvolvido, em busca da valorização e de ações inclusivas para a população idosa de Carapicuíba, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social nº 8742 de 7 de dezembro de 1993 e a Lei Municipal nº 2535 de 9 de dezembro de 2004.



“Valorizar a população idosa é uma forma de resgatar a história de nossa cidade e reconhecer o esforço de mulheres e homens que se doaram por Carapicuíba, que contribuiu na formação e desenvolvimento de nossa região”, enfatizou o prefeito Sergio Ribeiro.