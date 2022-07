Prefeitura de Carapicuíba realiza desfile em 7 de setembro

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 14 de setembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação, promove o desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência na quarta-feira, 7 de setembro, a partir das 9h. A concentração se dará próxima ao estacionamento do Centro Administrativo da Prefeitura, na Avenida Dep. Emílio Carlos.

O projeto “Cidade Educadora”, que já vem sendo praticado nas escolas da rede municipal norteará os temas do desfile, observando o conteúdo ministrado em sala de aula, em especial os espaços, a cultura e os personagens que desempenharam papel de destaque na história de Carapicuíba.

Cerca de 900 crianças, distribuídas nas Emeis e Emefs dos quatro pólos – Ariston, Planalto, Cohab e Santa Brígida, apresentam subtemas inseridos na proposta central.

Desfilam também cerca de 100 idosos participantes do CATIC (Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuiba). A Polícia Militar participa com oficiais e, pela 1ª vez na cidade, a Guarda Municipal comparece com seu batalhão. Outros grupos se apresentam, como os Jovens Desbravadores, Fanfarra da Associação Brasil SGI e BSGI e Guarda Mirim.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância da participação neste evento cívico, “fundamental para incutir em nossas crianças e jovens o princípio do amor à Cidade e à Pátria”, e convida a população a prestigiar o desfile.