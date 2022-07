Prefeitura informa sobre vagas nas Escolas Municipais

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 14 de setembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, oferece vagas nas Emeis (Escolas Infantis) e Emefs (Ensino Fundamental) e EJA (Educação de Jovens e Adultos) da rede municipal e divulga alguns procedimentos importantes para os interessados. Confira:

Creche (Emei fase I) – As inscrições podem ser feitas durante todo o ano para Berçário I e II e Maternal I e II. No decorrer do ano, acontecem desistências e outras crianças ocupam as vagas que vão surgindo. A cada início de ano, as crianças inscritas até outubro do ano anterior são chamadas, de acordo com a quantidade de vagas.

Pré-escola (Emei fase II) – As inscrições para o Pré I e Pré II são feitas de 1º a 30 de setembro e as matrículas são efetivadas em novembro. As vagas remanescentes são divulgadas em janeiro e disponibilizadas para matrícula no mesmo mês.

Ensino Fundamental – as crianças, que já estudam nas unidades escolares públicas (Fase II), são encaminhadas via sistema operacional (GDAE) para as unidades de Ensino Fundamental mais próximas do endereço registrado no sistema (Escolas Estaduais e Municipais). Já as crianças das unidades particulares são orientadas a fazer inscrição na unidade mais próxima da residência (ensino fundamental público) no período de 1º a 30 de setembro, como matrícula antecipada.

No Ensino Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos) as inscrições também acontecem de 1º a 30 de setembro.

Fora do prazo, as inscrições e matrículas podem ser feitas a partir de 5 de outubro para os casos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA.

Mais informações acerca dos procedimentos estão disponíveis na Resolução da Secretaria Estadual da Educação nº 55 de 16/08/2011 e na Instrução Normativa do Município, publicada em 2/09/2011 no site da Prefeitura. A Secretaria da Educação fica na Rua Salvador, 34 – Cohab 2. Telefone 4184-7716.