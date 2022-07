Prefeitura de Carapicuíba promove a Festa de Santa Cruzinha

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 15 de setembro de 2011

Violeiros e cantadores reunidos para as manifestações religiosas e culturais, fazem da Festa da Santa Cruzinha um evento relevante em Carapicuíba e região, pela história e os elementos culturais que a compõem.

A Festa, que acontece na Aldeia de Carapicuíba de 2 a 11 de setembro, é uma tradição no município e tem suas origens no período da colonização portuguesa. A tradição das carroças e carros de boi de outras regiões e as reuniões para ceias coletivas, deu lugar à festa pública, que faz parte do calendário cultural oficial do município.

A festa terá início no dia 2 de setembro com a Novena. A partir do sétimo dia (8) tem início o Tríduo, três dias de oração pela Paz nas Famílias. O encerramento da Novena e do Tríduo no dia 10, às 19h será marcado pelo levantamento do Mastro e a apresentação da Dança de Santa Cruz, ou “Sarabaquê” que terminará de madrugada com a tradicional “Zagaia”.

No dia 11, depois da Missa em Louvor à Santa Cruz que acontece às 11h, um show de música raiz vai abrilhantar ainda mais a festa, a partir das 14h. Mais tarde, às 17h, uma procissão vai tomar conta das ruas ao redor da Aldeia de Carapicuíba e, logo em seguida, começa a quermesse com barracas de comidas tradicionais e artesanato e muita moda de viola com os festeiros Vinícius Camargo Henne, Marina Pereira Bastos, José Domingos da Silva e Karina de Souza Silva.

O prefeito Sergio Ribeiro convida a população a prestigiar a festa. A Aldeia de Carapicuíba é de fácil acesso e a cidade dispõe de excelente sinalização. Quem quiser apreciar a Festa, pode chegar ao local pela Rodovia Raposo Tavares km 22,5, seguir pela Estrada da Aldeia, ou pela Rodovia Castello Branco, saída 23B, por meio da Avenida Inocêncio Seráfico até a estrada da Aldeinha.

Para mais informações o telefone é 4186-0687.