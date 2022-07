Prefeitura de Carapicuíba instala novos pontos de ônibus

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 15 de setembro de 2011

Novas instalações nas paradas de ônibus oferecem abrigo aos usuários



Pensando no bem-estar das pessoas que utilizam o transporte público, o prefeito Sergio Ribeiro determinou a substituição dos antigos pontos de embarque de passageiros de ônibus por novos equipamentos com assentos e cobertura.



Gradativamente, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte vai promover a instalação de 400 novos equipamentos em toda a cidade para proporcionar conforto e abrigo à população.



“É uma medida necessária para abrigar as pessoas da chuva e do sol, garantindo que elas possam chegar tranqüilas no trabalho, na escola ou em suas casas”, ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.