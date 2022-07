Prefeitura de Carapicuíba promove desfile com foco na Educação

Data de Publicação: 15 de setembro de 2011

No desfile cívico da Independência Brasil Prefeito Sergio Ribeiro destaca que “nossos jovens precisam saber que somos uma grande nação”.

Na manhã do dia 7 de setembro, mais de seis mil pessoas quebraram a rotina e dedicaram seu tempo para assistir e participar do desfile em comemoração à Independência do Brasil, promovido pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação.

Com o tema “Um Novo Olhar Sobre a Cidade, Escola, Família e Bairro”, a Secretaria da Educação apresentou, através de cerca de 900 alunos distribuídos por unidades de ensino, diversos aspectos trabalhados nas escolas durante o ano letivo: “Escola, cantos que me encantam”, “As brincadeiras que encantam nosso canto”, “Os projetos da escola que nos encantam”, “Carapicuíba, nosso canto de recanto e encantos” e “Um novo olhar, escola, família e bairro”.

Os temas trouxeram para a avenida a diversidade de atividades culturais, esportivas, comunitárias e educativas que integram o projeto Carapicuíba, Cidade Educadora.

Também marcaram presença os integrantes do CATIC (Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba), alunos da Escola de Música Tim Maia e da mini orquestra de Carapicuíba, Camerata Etos.

Integrantes da Polícia Militar participaram do desfile, além de grupos que atuam na orientação e profissionalização de jovens e adolescentes, como a LEME – Legião Educacional do Menor, a Guarda Mirim, os Desbravadores da Escola Adventista de Carapicuíba e a Associação Brasil Soka Gakkai, com a banda de instrumentos de sopro. Os grupos Nação Nagô do Maracatu e cinco grupos de Motociclistas: Associação de Motociclistas Espírito Livre, Anjos da Noite Moto Club, Caserna, UTA e Tarja Preta, todos com sede em Carapicuíba, apresentaram suas performances.

Sob aplausos do público presente, a Guarda Municipal de Carapicuíba, que começou a funcionar em agosto, fechou o desfile, com seu destacamento e viaturas.

Presentes na tribuna, ao lado do prefeito Sergio Ribeiro, a primeira dama, Marizilda Soares, o deputado estadual Isac Reis, secretários municipais, vereadores e outras autoridades.

O prefeito Sergio Ribeiro destacou em seu discurso de abertura, a importância da retomada de atividades cívicas em Carapicuíba. “Temos que valorizar nosso país, que é a 7ª economia do mundo e atualmente luta para acabar com a exclusão social. Nossos jovens precisam saber que somos uma grande nação. Temos que difundir valores como a fraternidade e recuperar a nossa história para fazer um bom presente e descortinar o futuro”.