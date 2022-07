Prefeitura conclui canalização e pavimentação que ligam Jardim Popular e Angélica

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 19 de setembro de 2011

No último sábado, 10, a Prefeitura de Carapicuíba organizou evento para a entrega da obra de canalização de águas pluviais, rede de esgoto e pavimentação do trecho entre as Estradas do Jacarandá e Egilio Vitorello, que passa a ligar os bairros do Jardim Popular e Jardim Angélica.

Centenas de moradores participaram do evento, além de secretários municipais, vereadores e o empresário João Del Rey, responsável pelo custeio de materiais para a obra.

Antiga reivindicação dos moradores, a obra passa a trazer grande benefício para a região, que, com melhor acesso, atrai novos investimentos e ganhará mais uma linha de ônibus.

O prefeito Sergio Ribeiro lembrou também que o Jardim Angélica já teve dez ruas asfaltadas na atual gestão e agradeceu o apoio da população e o empenho dos funcionários “que se dedicaram, demonstrando capacidade técnica e disposição para realizar uma grande obra de canalização e pavimentação, ressaltou.