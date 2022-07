Prefeitura vistoria rampas de acessos nas calçadas do Centro

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 21 de setembro de 2011

Na tarde da última segunda-feira (12), o prefeito Sergio Ribeiro, acompanhado por membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, vistoriou as rampas de acesso instaladas nas calçadas da região central.

A instalação das rampas é um investimento que a Prefeitura vem realizando com o objetivo de garantir acessibilidade e mobilidade urbana a cadeirantes e pessoas com outras deficiências motoras. Até o momento, 30 rampas já foram instaladas, e a intenção da administração é fazer a adaptação das calçadas por toda a cidade.

Durante a vistoria, o prefeito ressaltou o trabalho realizado pela Prefeitura para fazer a inclusão de pessoas com deficiência e garantiu a adaptação de calçadas também nos bairros. “As escolas e creches municipais já são adaptadas, com rampa, e algumas terão até elevador para garantir a acessibilidade às crianças”, enfatizou.