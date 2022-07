Prefeitura de Carapicuíba recebe grupo de jovens

Data de Publicação: 22 de setembro de 2011

Cerca de 40 jovens do grupo Força Jovem Carapicuíba e a AJIURD (Associação da Juventude da Igreja Universal do Reino de Deus), compareceram ao gabinete do prefeito Sergio Ribeiro na noite de quarta, 14.

O encontro teve como principal assunto o apoio da Prefeitura para projetos sociais do grupo na cidade.

A representante do grupo, Simone de Jesus, disse que o grupo quer ajudar no desenvolvimento de Carapicuíba.

Em agradecimento à iniciativa do grupo e citou uma frase do poeta português, Fernando Pessoa: “Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.”