Prefeitura de Carapicuíba e Santos FC realizam peneira

Data de Publicação: 22 de setembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, vai realizar seletivas para jovens atletas de futebol em parceria com o Santos Futebol Clube, nos dias 1º e 2 de outubro.



Os aprovados nos testes terão direito a transporte e alimentação, além de freqüentar o Centro de Treinamento da equipe santista, local de revelação de grandes talentos do futebol brasileiro.



O período de inscrição vai de 20 a 29 de setembro. Os interessados em participar das seletivas devem trazer um quilo de alimento não perecível em um dos pólos da Secretaria de Esportes, a saber:



Ginásio Tancredo Neves – Av. Inocêncio Seráfico, 2005, Vila Freida, telefone 4187-7000;



Ginásio Ayrton Senna – Av. Antonio Faustino dos Santos, 98 – Cohab 5 – Telefone 4187-1101;



Complexo Esportivo Parque do Planalto – Rua Serra de Mailaisque, 40 – Jardim Planalto – Telefone 4207-8035;



Complexo Esportivo Vila Cretti – Rua José Fernandes Teixeira Zuza, s/n – Vila Cretti – Telefone 4184-0315.



Após a inscrição, os interessados devem apresentar atestado médico de aptidão física recente e documento de identidade no Estádio Municipal de Carapicuíba (Niterói) localizado na Av. Perimetral Norte 246, Cohab 2, de acordo com as seguintes categorias:



Nascidos em 2000 e 2001 devem comparecer no sábado (1º de outubro), às 8h.



Nascidos em 1996 e 1997 devem comparecer no sábado (1º de outubro), às 14h.



Nascidos em 1998 e 1999 devem comparecer no domingo (2 de outubro), às 8h.



Nascidos em 1994 e 1995 devem comparecer no domingo (2 de outubro), às 14h.