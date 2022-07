Festa de Santa Cruzinha valoriza a cultura em Carapicuíba

Data de Publicação: 22 de setembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba promoveu a Festa de Santa Cruzinha entre 2 e 11 de setembro. O evento aconteceu na Aldeia de Carapicuíba, o que é tradição no município e faz parte do calendário cultural oficial do município.

No dia 10 cerca de 100 pessoas assistiram ao levantamento do Mastro e a apresentação da Dança de Santa Cruz, conhecida também como “Sarabaquê”, seguida da tradicional “Zagaia”.

No dia 11, após a Missa em Louvor à Santa Cruz, aconteceu um show musical com música raiz. A quermesse começou logo após a apresentação dos cantores e tocadores que terminou com uma procissão nas ruas ao redor da Aldeia.

O evento foi finalizado com muita comida tradicional, artesanato e moda de viola. Os festeiros da Festa deste ano foram Vinícius Camargo Henne, Marina Pereira Bastos, José Domingos da Silva e Karina de Souza Silva.

“Proporcionamos acesso à cultura e ao lazer em Carapicuíba, de modo que as pessoas possam conhecer melhor as riquezas culturais do nosso município”, ressaltou o prefeito Sergio Ribeiro”.