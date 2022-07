3ª Corrida da Primavera de Carapicuíba acontece em 9 de outubro

Data de Publicação: 23 de setembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, informa que adiou a 3ª Corrida da Primavera. O evento que aconteceria no dia 25 de setembro foi transferido para o dia 9 de outubro. O horário de largada está mantido para às 8h no Parque dos Paturis. A prova tem a extensão de 10 quilômetros e passa por ruas da Cohab nas proximidades do Rodoanel, divisa com Osasco.



As inscrições, que ficarão abertas até o dia 8 de outubro, custam R$ 20,00. A ficha de inscrição está disponível no site da Prefeitura www.carapicuiba.sp.gov.br, no banner da Corrida da Primavera. Após preenchimento a mão da ficha, ela deverá ser entregue juntamente com a taxa na Secretaria de Esportes e Lazer, no Ginásio Tancredão à Av. Inocêncio Seráfico, 2005.



Para proporcionar o desenvolvimento de atividades esportivas e de lazer, o prefeito Sergio Ribeiro já adotou diversas iniciativas como reformas de parques, quadras, ginásios, estádio, busca de recursos para a Praça da Juventude, Projeto Segundo Tempo, bem como da Corrida, que teve seu início na atual gestão.



A Corrida

A concentração para o início da terceira edição da Corrida da Primavera acontece a partir das 7h no Parque dos Paturis. Às 8h, largam as atletas femininas, e após 10 minutos, os corredores masculinos. A infraestrutura do evento – água, sinalização, equipe médica, chips, segurança, dentre outros itens – está sendo organizada em conjunto com outras secretarias e entidades.



O regulamento da competição prevê seis categorias masculinas e seis femininas, havendo premiação de R$ 400,00 para o primeiro lugar, R$ 200,00 para o segundo e R$ 100,00 para o terceiro colocado. Também serão entregues camisetas e medalhas aos participantes, além do sorteio de bolsas de estudo para cursos profissionalizantes da Escola Prepara, uma das patrocinadoras do evento.



Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esporte e Lazer de Carapicuíba (4187-7000).