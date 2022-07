Prefeitura inicia reforma na UBS Vila Cretti

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 23 de setembro de 2011

Parceria da Prefeitura de Carapicuíba com o Governo Federal garantiu verba de 85 mil reais para reformar a UBS da Vila Cretti.

Na sexta-feira, 16, teve início uma grande reforma na UBS da Vila Cretti. A reforma vai melhorar o atendimento e oferecer mais conforto e segurança aos usuários, além de acessibilidade para pessoas com deficiência e idosos.

Além da UBS da Vila Cretti, outras duas também estão em reforma. São elas: UBS Cohab 2 e UBS Adauto Ribeiro.

Construção da ala infantil do PS Vila Dirce

Com a construção da nova ala, as crianças da Vila Dirce, Planalto, Brígida, Tonato, Jandaia e outros terão atendimento de qualidade mais próximo de suas casas.

Unidades de Saúde da Família (USF)

A Prefeitura vai construir quatro novas unidades de Saúde da Família (USF). Três são com recursos do Governo Federal (Aldeia, Jandaia e Vila Dirce) e um com recursos próprios (Jardim Bom Pastor, próximo ao Capriotti). Esta unidade será inaugurada até o fim do ano.

Pronto Socorro (UPA) no Parque Santa Tereza

A UPA 24h que está em construção vai favorecer os moradores do Novo Horizonte, Aldeia e Parque Santa Tereza com atendimento de qualidade.

Reforma do PS Infantil

O Pronto Socorro Infantil também será reformado para oferecer melhor atendimento às crianças no nosso município.