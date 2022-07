Prefeitura de Carapicuíba realiza o 10º Festecar

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 28 de setembro de 2011

Festival de Teatro de Carapicuíba incentiva a produção cultural

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abre inscrições para o 10º Festecar – Festival de Teatro de Carapicuíba – com o objetivo de incentivar a produção dramaturgica de grupos de teatro da cidade.

As inscrições são grátis e podem ser feitas no período de 20 a 30 de setembro, de segunda a sexta-feira das 9h às 17h na Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Praça da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, casa 16. Ao se inscreverem, os grupos devem apresentar o material artístico e tomar ciência do regulamento do festival.

As apresentações acontecem de 19 a 30 de outubro no Teatro Jorge Amado, que fica na Av. Miriam, 86, centro.

“As manifestações artísticas e culturais são a grande riqueza do povo e nós queremos proporcionar as condições necessárias para que nossa cidade se orgulhe de seus artistas”, enfatiza o prefeito Sergio Ribeiro.