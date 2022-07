Prefeitura de Carapicuíba forma a primeira turma de Técnicos de Enfermagem

Data de Publicação: 30 de setembro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba realizou a formatura da primeira turma de 32 técnicos de enfermagem na sexta, 16, no salão paroquial da Igreja Santa Rita, Vila Dirce, a qual teve a participação do prefeito Sergio Ribeiro, autoridades locais, amigos e familiares dos formandos.

O curso de Complementação da Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio para Técnico de Enfermagem é resultado da parceria da Prefeitura de Carapicuíba com o governo do Estado (TECSAUDE) e Escola de Formação de Osasco (CEFOR/SP). Os alunos estudaram por cerca de 10 meses, com carga horária de 690 horas e estágio supervisionado.

Os recém-formados são funcionários da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva e realizaram o curso gratuitamente. “A capacitação profissional é essencial para elevar a qualidade dos serviços oferecidos à população”, enfatiza o prefeito Sergio Ribeiro.