Neste sábado acontecem os mutirões de Papanicolau e Bolsa Família

Data de Publicação: 30 de setembro de 2011

Equipes permanecerão nas UBSs o dia inteiro para atender. Meta é atingir o maior número de munícipes ao longo do ano.

No próximo sábado, 24, das 8 às 17 horas, as Unidades Básicas de Saúde ficarão abertas para realizar o exame de Papanicolau. A ação visa atender principalmente as mulheres que não podem comparecer nas Unidades de Saúde durante a semana.

O Papanicolau é o exame que previne o câncer de colo uterino e deve ser realizado por todas as mulheres, pelo menos uma vez ao ano. Desde início de 2009 a Prefeitura de Carapicuíba realiza todo ultimo sábado do mês, o mutirão de Papanicolau, o aumento dos exames ao longo dos anos demonstra a importância desta ação.

Segundo informações da UAC (Unidade de Avaliação e Controle) da Secretaria da Saúde, durante o ano de 2009 foram realizados 16.281 exames e em 2010 mais de 20.600 exames foram realizados.

A meta da Administração é que todas as mulheres tenham acesso ao exame que diagnostica câncer no colo do útero e avalia o risco da mulher, que já teve relação sexual, a desenvolver o câncer.

Procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua casa, neste sábado. O exame não tem contra indicação e pode evitar o câncer no colo do útero.

Mutirão do Bolsa Família

Neste sábado, 24, a Prefeitura de Carapicuíba também realiza mutirão para atualizar a situação de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, por meio da verificação do peso e da altura das crianças cadastradas, no horário das 8 às 16 horas, nas Unidades Básicas de Saúde.

As famílias que recebem o benefício devem comparecer na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, no mutirão, ou de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas.