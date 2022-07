Prefeitura alerta para o respeito à faixa de pedestres

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 4 de outubro de 2011

De 18 a 25 de setembro acontece a Semana Nacional do Trânsito em Carapicuíba. O tema deste ano é “Respeite a vida, respeite a faixa de pedestres”, a qual convida o motorista a respeitar o direito do pedestre de atravessar na faixa de segurança, previsto no Código Nacional de Trânsito.

Para realizar a campanha, funcionários da Secretaria de Transporte e Trânsito estão organizados em pontos estratégicos da cidade para alertarem ao respeito à faixa de pedestre.

“A campanha vai valorizar ainda mais o município, que já ganhou com a implantação de semáforos inteligentes, placas de identificação de ruas e localidades, manutenção de avenidas e faixas de pedestres, colocação de guias rebaixadas para portadores de deficiência, além da renovação da frota de carros, motos e contratação de agentes de trânsito”, frisou o prefeito Sergio Ribeiro.