Orçamento Participativo de Carapicuíba elege conselho

Data de Publicação: 5 de outubro de 2011

Após realizar plenárias nas diversas regiões entre julho e agosto, as atividades do OP culminaram na eleição de 126 delegados e definição das demandas para o Orçamento de 2012.

O Orçamento Participativo (OP) de Carapicuíba realizou encontro neste sábado, 24, para formar o Conselho do Orçamento Participativo e eleger seus membros. O primeiro colegiado será formado por 16 membros, sendo 8 representantes do poder público e 8 da sociedade civil, os quais foram escolhidos entre os delegados da cidade. (abaixo, a lista dos novos conselheiros).

A eleição dos conselheiros do OP vai permitir o acompanhamento da prestação de contas da arrecadação, contribuindo para diminuir a inadimplência no pagamento do IPTU.

“A criação do OP representa um marco histórico na participação popular e na transparência da Administração Pública em Carapicuíba”, aponta o prefeito Sergio Ribeiro.

Integração regional

Outro passo importante foi a integração entre as cidades de Carapicuíba e Osasco, que passam a atuar em conjunto na Rede Brasileira de OPs e no Fórum Paulista de Movimentos Populares e OPs. Até o final do ano, deve haver seminário de formação composto pelos fóruns das duas cidades.

Membros do Conselho do Orçamento Participativo de Carapicuíba:

Carlos Magno Lucena

Dulce Helena da Silva Pereira

Edmilson Lopes

Eliosete Amorim

Elizabete Oliveira dos Santos

Hernanes Silva

José Francisco

Ligia Theodoro

Luciana Oliveira de Macedo

Magna Souza Araújo da Silva

Maria Cristina Moreira da Silva

Maria Toledo

Marley Silva

Raquel Aparecida Teixeira

Rosangela Ribeiro

Sebastião Nascimento Oliveira