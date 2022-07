Prefeitura promove palestra sobre aleitamento materno

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 5 de outubro de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba realiza neste sábado, 24, uma palestra para gestantes na UBS do Ariston. O evento é aberto e contará com a apresentação do Programa Nutriz, com a apresentação de um vídeo do Ministério da Saúde e com uma conversa com as mães.

Palestra “A importância da amamentação”

Dia 24 – sábado, das 9 às 10h30

UBS Ariston

Rua Dumont, n. 26 – Cidade Ariston