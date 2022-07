Câmara Técnica de Saneamento Básico da Região Oeste se reúne em Carapicuíba

Data de Publicação: 6 de outubro de 2011

Nessa quarta-feira, 28, a Câmara Técnica de Saneamento Básico da Região Oeste, formada por representantes de sete cidades e Sabesp reuniu-se no Auditório da Fatec/Etec de Carapicuíba. O objetivo da reunião foi discutir avanços e obstáculos nas ações propostas para a despoluição do Rio Tietê ao longo das cidades de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus.

Graças à ação da Prefeitura de Carapicuíba, através da atuação na Câmara Técnica, a Sabesp está instalando coletores tronco em 12 pontos da cidade, que tem 75% do esgoto coletado e deste, apenas 42% tratado. Estas obras devem ser concluídas em dezembro de 2012, aumentando para 50,8% a quantidade do esgoto tratado, o que representa um importante avanço na despoluição do Rio Tietê. A Sabesp tem até 2018 para conclusão total das obras de coleta e tratamento.

Uma das preocupações apresentadas na reunião foi a necessidade da adesão de municípios localizados na cabeceira do Rio Tietê, dentre eles, São Paulo, Guarulhos, Mogi das Cruzes, entre outros, à ações concretas para a despoluição do Rio Tietê, já que o material depositado na calha do Rio é trazido pela correnteza até cidades da Região Oeste, que são as mais prejudicadas.

O prefeito Sergio Ribeiro conseguiu junto ao DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) a canalização do Córrego do Pedreira e indicou o Córrego da Aldeia à Sabesp, para ser inserido no Programa Córrego Limpo, ação para a despoluição dos córregos da Grande São Paulo.

A reunião contou com a presença de representante do Instituto Antakarana e da ONG “Nós Podemos São Paulo”, que lançou o Projeto Renova Tietê, com propostas de ações junto à comunidade.

A Câmara Técnica de Saneamento Básico da Região Oeste realiza reuniões mensais e foi criada por ocasião da medição da quantidade de oxigênio na água realizada pelo flutuador da TV Globo.

Carapicuíba participa ativamente, ocupando a secretaria da Câmara.